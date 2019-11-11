شكرا لقرائتكم محسن صالح : فايلر يتغلب على مشاكله بالابتسامة وسيتفوق على جوزيه بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بالأداء الذى يقدمه السويسرى رينيه فايلر مع القلعة الحمراء فى الوقت الحالى موضحا أن "الخواجة" شخصيته هادئة ويتغلب على مشاكله بالنظرة والابتسامة.
قال صالح خلال حواره لـ قناة الأهلى مع الإعلامى إسلام الشاطر إنه من الممكن أن يتفوق فايلر على البرتغالى مانويل جوزيه المدرب التاريخى للقلعة الحمراء حال حصل على فرصته كاملة واستمر نفس المدة التى قضاها مانويل مع الأحمر مؤكدا أيضا على ضروة عودة الجماهير.
أكد رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن المقومات الشخصية الهادئة لفايلر تحتلف عن مانويل جوزيه الذى يتميز بالعصبية والقوة موضحا أن لكل مدير فنى سمات معينة تختلف عن الأخر.
كان مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة خلفا لطه إسماعيل الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لتعارض عمله داخل القلعة الحمراء مع عمله بالتحليل الفني لمباريات الدوري.
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