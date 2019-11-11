شكرا لقرائتكم خبر عن «راك مول» يتجاوب مع الفعاليات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فهد الأمير منسق الفعاليات في مركز «راك مول» أن التتويج أخيراً بجائزة أفضل مركز تجاري في مجال الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة رأس الخيمة يؤكد الدور الذي يقوم به المركز بالدعم اللوجستي لكل الفعاليات غير الربحية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والأندية والمراكز المختلفة في رأس الخيمة، وذلك بتوفير خدمات المسرح والمقاعد والخدمات الأخرى مجاناً، انطلاقاً من رؤيته لدوره الوطني والمجتمعي في برامج التوعية.

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