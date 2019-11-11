نجاح كبير لسباق جري الحمرية الشاطئي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سباق جري الحمرية الشاطئي الذي أقيم أمس الأول نجاحاً كبيراً، ونظم السباق مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع قرية الشعب، وأقيم لفئات 2 كلم و4 كلم و6 كلم بمشاركة مختلف الجنسيات واللاعبين من مختلف الأندية بالإمارة وطلاب المدارس والهيئات والدوائر الحكومية، وحضر فعاليات السباق عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وشارك أكثر من 500 متسابق في الفئات الثلاث للفعالية التي استهدفت نشر ثقافة الرياضة لمختلف الأعمار، وحث الجميع على ممارسة الرياضة، كما توافر ركن خاص للأطفال خلال السباق لتوفير أجواء جاذبة لمرتادي شاطئ الحمرية بما أسهم في أن تشتمل الفعالية على الجانب الرياضي والجانب الترفيهي.

وأوضح عيسى هلال الحزامي أن الفعالية تأتي ضمن أهداف المجلس الاستراتيجية في توفير فرص الاستثمار والترفيه الرياضي بكفاءة عالية من خلال تنظيم واستقطاب أحداث رياضية مبنية على شراكات فعالة، وقال إن مجلس الشارقة الرياضي يشجع مثل هذه الفعاليات التي تعكس أهمية الرياضة لكل فئات المجتمع، بجانب أنها تمثل ترويجاً للسياحة الرياضية بمدينة الحمرية، حيث استمتع المشاركون في الفعالية بزيارة المدينة وهي من المكاسب الكبيرة بخلاف المشاركة الرياضية في الحدث.