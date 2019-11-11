كروية «الشهيد سيف الطنيجي» تدخل مرحلة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

تواصلت منافسات بطولة الشهيد، سيف ضاوي الطنيجي، لكرة القدم والتي ينظمها أبناء الجالية السودانية بالدولة تحت شعار: «تحية إكبار وإجلال لشهداء الواجب والوطن»، وتقام على ملعب نادي الحنية الرياضي؛ حيث أسفرت مواجهات الجولة الثالثة عن تصدر فريق الشارقة للمجموعة الأولى وتأهله للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة إثر فوزه على دبا 3-1.

كما كان الفوز والتأهل من نصيب الذيد في المجموعة الثانية بفوزه الكاسح على المنامة 9-5، وفي المجموعة الثالثة عزز شباب عجمان تأهله بالفوز على الفجيرة 3-1، وتغلب عجمان على خورفكان 4-1، فيما كان التعادل 2-2 من نصيب دبي ورأس الخيمة، وكذلك الحال لفريق الجودة مع حتا.

وأعرب سعيد عبيد الدهماني، إنابة عن أسرة الشهيد سيف الطنيجي، عن شكره للجالية السودانية على اللفتة الكريمة والحضور الجماهيري الغفير الذي تشهده البطولة التي تحمل معاني الوفاء والعرفان لشهداء الواجب والوطن، لافتاً إلى أن البطولة جسدت التقارب والمحبة بين شعبي الإمارات والسودان.

من جانبه، أكد المهندس أمير حيدر، مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة، أكملت كافة الاستعدادات للأدوار النهائية ومراسم الختام مع رصد مجموعة من الجوائز القيمة للفرق الفائزة واللاعبين، علاوة على الهدايا التي سيتم السحب عليها من قبل الجمهور.