الهلال يقطع نصف الطريق نحو لقب دوري أبطال آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قاد الجناح البيروفي كاريلو «الثعبان» فريق الهلال السعودي للفوز على ضيفه أوراوا الياباني 1-0 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب سايتاما معقل أوراوا في 24 الجاري لتحديد البطل.

ويكفي الهلال الخروج بالتعادل أو الفوز وحتى الخسارة بفارق هدف ليحقق حلمه ويتوج باللقب الذي استعصى عليه منذ تغيير نظام البطولة رغم وصوله للنهائي في عامي 2014 و2017.

وكان بإمكان الهلال الخروج بنتيجة أكثر أماناً لو استثمر الفرص المتاحة وتحديداً في الشوط الأول حيث أضاع الإيطالي جيوفينكو فرصتين محققتين وأهدر علي البليهي وكاريلو مثلهما.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 60 لخطف هدف الفوز برأسية كاريلو الذي استقبل عرضية من الظهير محمد البريك ووضعها في المرمى الخالي بعد الخروج الخاطئ للحارس. ودخل كاريلو التاريخ باعتباره أول لاعب يجلب الفوز للهلال في ثلاثة نهائيات بعد 2014 و2017.

واعتبر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال الفوز بهدف نتيجة جيدة بيد أنه قال: «كنت أتمنى تسجيل أكثر من هدف وباعتقادي لم يوفق الحكم بإلغاء هدفنا الثاني».

وتابع: اللاعبون كانوا على درجة عالية من التركيز وسعوا بكل ما يملكون لتحقيق النتيجة المطلوبة. علينا العمل للقاء الإياب لأن الأمور لم تحسم. أنهينا شوطاً وتبقى آخر، لكن الجميل أن الأمور أصبحت بأيدينا.

من جهته، اعتبر سويشي أوتسوكي مدرب أوراوا النتيجة مقبولة في ظل لعبة الذهاب والإياب، وقال «قدمنا كل شيء واستطعنا الحد من خطورة الهلال، لا تزال أمامنا مباراة الإياب في سايتاما حيث سنفعل كل شيء لنحقق اللقب رغم قوة الهلال».