شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جيدة لدبا والبطائح والحصن.. وتعادل الإمارات والحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

جاءت نتائج الجولة الأولى من دوري الأولى منطقية؛ حيث شهدت الجولة فوز دبا الفجيرة والبطائح ودبا الحصن على الذيد والتعاون ومسافي، فيما تعادل فريقا الإمارات والحمرية من دون أهداف، ومصفوت والعربي 1-1، وغاب فريق العروبة عن الجولة، وسيظهر في الجولة المقبلة في مواجهة الذيد.

وتميزت الجولة بالخشونة وشح الأهداف، فقد خرجت البطاقة الصفراء 19 مرة، والحمراء مرة واحدة، وتم تسجيل سبعة أهداف في الجولة.

في اللقاء الأول، كسب دبا الفجيرة الذيد بهدفين نظيفين وتصدر النواخذة ترتيب فرق الهواة برصيد ثلاث نقاط، وكان فوز دبا متوقعاً على الرغم من مستوى الفريق ونتائجه في بطولة الكأس،

وأثبت دبا الفجيرة صحة مقولة (الدوري غير). وكان المتابعون والفنيون، توقعوا أن يظهر دبا بمستوى مختلف في الدوري وهذا حدث فعلاً، ووظف لاعبو النواخذة، خبرتهم في مواجهة فريق متحمس وجيد، ولم يكن فوز دبا سهلاً، لكن الروح القتالية التي أدى بها اللاعبون صنعت الفارق، وواضح أن نتائج الكأس والانتقادات التي تعرض لها الفريق كانت سبباً في استعادته أراضيه، إلى جانب التغيير في الجهاز الفني وتأثيره المعنوي.

عموماً حقق دبا الفجيرة، أفضل بداية واستفاد من تعادل منافسيه المباشرين الإمارات والحمرية، وبالمقابل فالذيد أخفق في متابعة ظهوره ونتائجه الجيدة في الكأس وقبل خسارة عليه تجاوزها بسرعة فسيستضيف العروبة في الجولة المقبلة، وهي مباراة صعبة ومهمة.

وبملعبه تخطى دبا البطائح التعاون بصعوبة، وكاد يخسر نقطتين، لكن الدقيقة 79حملت البشرى للمدرب طارق السيد وفريقه، فقد سجل أحمد محمد هدف البطائح والمباراة الوحيد.

ووجد البطائح صعوبة كبيرة في الفوز على الفريق الأزرق الذي أدى بقوة وحماس وكان قريباً من العودة إلى شعم بنقطة وجاء سيناريو المباراة متطابقاً مع توقعات المدرب طارق السيد المدير الفني للبطائح الذي أكد أن مباريات الدوري ستكون صعبة جداً ومختلفة عن الكأس،

وقال إن مباراة التعاون لن تكون سهلة، واصفاً التعاون بأنه فريق جيد وسيؤدي بروح وإصرار، وحذر المدرب لاعبيه من التهاون، لكن في الأخير حقق المضيف مبتغاه، ونال ثلاث نقاط مهمة قبل لقاء دبا الحصن في الجولة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، فخسارة التعاون لم تكن مفاجئة، فالبطائح كان مرشحاً للفوز، لكن يحسب لفريق المدرب الحضيري، أنه قدم مباراة جيدة وأحرج مضيفه وكاد يحصل على نقطة، ويعد ظهور التعاون أمام البطائح امتداداً لظهوره الجيد في الكأس، وهو وإن لم يحقق الفوز، لكنه أثبت أنه فريق جيد ومتطور.

وضمن دبا الحصن بدوره تواجده في المقدمة، وحقق الأخضر نتيجة أكثر من جيدة بفوزه على مسافي ويدين دبا بالفضل في انتصاره الثمين للاعبه المدحاني، فقد سجل هدفي فريقه وقاده إلى تجاوز الضيف القادم من رأس الخيمة، وكان دبا الحصن حقق نتائج مميزة في تصفيات كأس رئيس الدولة، أهلته للصعود من المجموعة ومواجهة العين في دور ال16، وعززت البداية الجيدة طموحات الفريق في المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، أما فريق مسافي فالمباراة لم تختلف نتيجتها عن مبارياته في الكأس، فقد خسر أربع جولات وبدا مشواره في الدوري بخسارة جديدة جسدت معاناته ولن يكون المدرب جمال الحاني، مسؤولاً بطبيعة الحال عن الخسارة، فقد تسلم المهمة قبل أيام خلفاً للمغربي بوفود المقال بسبب النتائج السيئة في الكأس.

التعادل المقبول

وتعد نتيجة التعادل التي حضرت في مباراة الإمارات والحمرية لا بأس بها بالنسبة للطرفين، وربما تكون عادلة إلى حد كبير على الرغم من أنها لم تخدمهما فمنافساهما المباشران حققا الفوز، لكن كل طرف يرى أن النقطة أفضل من لاشيء، وقد يكون الإمارات المستفيد الأكبر من المواجهة، فقد أعادت إليه الثقة المفقودة، وأدى مباراة لا بأس بها وأفضل بكثير من مبارياته في الكأس وبالذات مع الحمرية التي خسرها بثلاثية نظيفة وكان بحالة يرثى لها فيها، لكنه بدا أمس الأول، فريقاً يمكنه المنافسة على الصعود وإثبات وجوده من خلال أدائه ومستواه في أول مباراة بالدوري.

وبالمقابل، فقد كان أداء الحمرية أقل من أدائه في مباريات الكأس، لكنه عاد بنتيجة إيجابية في النهاية فتعادل مع فريق مرشح وعلى أرضه.

وخطف العربي بدوره نقطة ثمينة عندما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مصفوت وكان الفريق القيواني، متأخراً حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل أن يتمكن مهاجمه البرازيلي الكسندر من تعديل النتيجة وحرم بذلك مصفوت من تحقيق فوز كان في متناوله، وتعد النتيجة جيدة وبمثابة فوز للعربي، وتعد خسارة لمصفوت، لأنه كان قريباً من الفوز قبل أن يسمح لمنافسه بتعديل النتيجة في الوقت الضائع.

الدوخي: البداية افتقدت الإثارة والمفاجآت

اعتبر المحلل الفني عمار الدوخي، أن الجولة الأولى خلت من المفاجآت، وذكر أن فوز دبا الحصن والبطائح ودبا الفجيرة كان متوقعاً، وقال: «بحكم الفوارق والخبرة فالنتائج متوقعة وطبيعية ، وبالنسبة لمباراة الإمارات والحمرية، فقد كانت مفتوحة على كل الاحتمالات،لكن كانت الأفضلية للحمرية بحكم مستوى الفريقين ونتائجه في الكأس، لكن في الملعب كان الإمارات في رأيي أفضل نسبياً والمباراة بصورة عامة لم ترق للمستوى وبصراحة فوجئت بمستوى فريق الحمرية؛ حيث كنت أتوقع مردوداً أفضل بكثير منه، وقياساً إلى الأسماء والخبرة التي يمتلكها الفريق كان يجب أن يقدم أداء أفضل، أما فريق الإمارات فمدربه لعب بواقعية وأشرك عناصر الخبرة وأعتقد أن التعادل نتيجة جيدة بالنسبة له، لأنها أخرجته من الإحباط والحالة التي كان عليها بعد الكأس».

وأضاف: «الجولة أثبتت ما ذكرناه من قبل أن الإمارات ودبا الفجيرة، سيظهران بصورة مختلفة».

وعن دبا الحصن قال الدوخي: «فوزه على مسافي ليس مقياساً، لكنه بالتأكيد حقق بداية ممتازة، وبالنسبة لمسافي بحاجة إلى إعادة صياغة والمدرب الحساني ينتظره عمل كثير، أما الذيد فمازال في رأيي أفضل من الموسم الماضي،وعليه أن يعمل على تحسين مردوده، ويجب أن يكون فريقاً طموحاً ويفكر في المنافسة على الصعود».

واعتبر الدوخي، أن دبا الفجيرة، يسير في الاتجاه الصحيح، ورأى أن الخبرة منحته الأفضلية، فيما قال إن العربي، أكد أنه فريق لا ييأس بتسجيل هدف في الوقت المبدد، وذكر أن البطائح كشف أوراقه في بطولة الكأس ولفت إليه الأنظار، وبالتالي فكل الفرق ستتعامل معه بجدية كبيرة وستؤدي أمامه باستماتة والدليل الصعوبات الكبيرة التي وجدها في مباراة التعاون، وحقق فوزاً في الدقائق الأخيرة وعليه أن يعلم أن كل مبارياته مع فرق المؤخرة ستكون على هذا المنوال.

وقال الدوخي: «الجولة كانت عادية والمستويات لم ترقى إلى المطلوب وهذا طبيعي، لأنها الأولى والمستوى سيرتفع تدريجياً، لكني أعتقد أن البطولة بحاجة إلى مفاجآت، فالجولة الأولى افتقدت الإثارة، لأن نتائجها كانت متوقعة ولم تكن هناك مفاجآت».

وعن الفرق المرشحة للصعود، رأى أن الإمارات ودبا الفجيرة والحمرية والبطائح ودبا الحصن والعروبة كلها مرشحة، لكن بعد 4 جولات ستتضح الرؤية أكثر.

جولة خشنة

خرجت البطاقة الصفراء 19 مرة في الجولة الأولى، وشهدت مباراة مصفوت والعربي وحدها رفع 8 بطاقات صفراوات، وواحدة حمراء كانت من نصيب سيف محمد لاعب مصفوت وهو أول لاعب يطرد في البطولة، فيما جاءت مباراة دبا الحصن والذيد نظيفة وخالية من البطاقات الملونة، وأدار هذا اللقاء الحكم ناصر العلي.

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العبدولي: لاعبو دبا يستحقون الشكر

قال جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة إن الفوز على الذيد بداية موفقة، وأوضح: من الجيد أن نحصل على النقاط الثلاث في أول جولة، الفريق لم يحقق نتائح جيدة في الكأس لكنه وفق في أول ظهور له بالدوري، والفوز لايعني أن المهمة كانت سهلة على العكس كانت صعبة، والمنافس قاتل وأدى بقوة، وأنا ذكرت من قبل ان مباريات الدوري ستكون كلها صعبة، وقلت إن كل الفرق قوية ولايمكن الاستهانة بها وأعتقد ان الروح القتالية والأداء الرجولي كانا وراء هذا الفوز المهم.

وشكر العبدولي اللاعبين على الأداء والمجهود وشكر الجمهور على الدعم والمؤازرة وقال: إن الفريق أغلق ملف الجولة الأولى وبدأ يستعد للقاء مسافي في الجولة الثانية، وأفاد بأن مسافي يعتبر شرساً جداً على أرضه، مبيناً أن دبا لم يفز عليه في عامين متتاليين على أرضه، منوهاً إلى فوز مسافي على العروبة وخورفكان ودبا الحصن في الموسم الماضي وتعادله مع حتا.

أول وأسرع هدف

سجل المدحاني لاعب فريق دبا الحصن أول وأسرع هدف في البطولة، حيث وضع فريقه بالمقدمة في الدقيقة الثانية، وعاد وسجل هدفاً ثانياً في الحصة الثانية، وهو يعتبر هداف البطولة بانتهاء الجولة الأولى، فيما سجل كل من الكسندر لاعب العربي، وفاتري ساخي وخالد عبد الله وفينيكيوس وأحمد محمد بقية الأهداف الخمسة بواقع هدف لكل لاعب.

الجولة الثانية

تنطلق الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى يوم الجمعه المقبل، حيث تقام مباراتان تجمعان الذيد مع العروبة، والعربي مع الإمارات، ويوم السبت تستكمل الجولة باقامة ثلاث مباريات تجمع التعاون ومصفوت، ومسافي ودبا الفجيرة، والبطائح ودبا الحصن.

«عين الصقر» تبعد فيصل

غاب فيصل خليل لاعب الحمرية عن تشكيلة فريقه في مباراة الإمارات بسبب خضوعه لعملية جراحية في العين، وإلى جانب فيصل خليل افتقد العنابي البرازيلي لوان وينتظر أن تشهد تشكيلة الفريق عودتهما في الجولة الثالثة.

يذكر أن الحمرية سيغيب عن الجولة الثانية بسبب البرمجة، وقال ماجد المهيري مشرف الفريق إن العملية التي أجراها فيصل خليل بسيطة، وذكر أن لوان سيشارك في التدريبات اعتباراً من الأثنين.

وعن نتيجة مباراة الإمارات قال إن الفريق لم يقدم المستوى المأمول لكن النتيجة ليست سيئة فالإمارات في النهاية أحد ابرز المرشحين والمباراة كانت على ملعبه.