ختام ناجح لبطولة صيد الأسماك للسيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مسابقة صيد الأسماك للسيدات التي أقيمت في إمارة أبوظبي نجاحاً فنياً كبيراً ومشاركة مميزة، ونظم البطولة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وأسفرت النتائج عن فوز فاطمة حسن محمد علي بالمركز الأول بعد حصولها على الوزن الأعلى من خلال المسابقة، والتي بدأت من السادسة صباحاً واستمرت حتى الواحدة ظهراً، وحلت في المركز الثاني عائشة إبراهيم عبد الله الحمادي، وثالثاً عائشة محمد الحوسني، وكانت المسابقة شهدت مشاركة 102 مشاركة.

ونالت عائشة الحمادي لقب مسابقة أطول سمكة في حين ذهب لقب مسابقة أثقل سمكة إلى المتسابقة ليلى إبراهيم عبد الله الحمادي.

من جهته وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة للفائزات في البطولة وقال إن الإقبال الكبير على المشاركة يعتبر نجاحاً للحدث وتوجه بالشكر إلى أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعاون الكبير في إقامة هذه البطولة والوصول بها إلى أعلى المستويات التنظيمية كما وجه الشكر إلى مستشفى السلامة راعي الحدث.