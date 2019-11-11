شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي أسير سياسة النادي.. والتعاون حسب النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اشتكى صحفيون من معاملة بعض المكاتب الإعلامية في الأندية عبر منسقيها في مسألة الأخبار وعدم الاستجابة السريعة لمندوبي الصحف في إجراء حوارات مع اللاعبين أو المسؤولين في الإدارات المختلفة، بحجة أن سياسة النادي الاحترافية تتطلب آلية معينة في الإجراءات للموافقة على أي طلب يتم تقديمه.

بالتأكيد لا أحد يرفض التطور والارتقاء بالخدمة الإعلامية في أنديتنا، بل إن الكل يشجعها ويساندها ويقف بجانبها ويدعمها من أجل الوصول للمراتب العليا، بدليل أن رابطة المحترفين الإماراتية تقوم بمجهودات جبارة في هذا الشأن من خلال تنظيمها للعديد من الدورات والورش بصفة دورية في الأندية من أجل تميز المنظومة الكروية في أنديتنا، ولكن بعض الأندية تضع حزمة من القيود والضوابط في آلية العمل التي تعيق مهمة أداء الصحفي، الذي يجد نفسه أسيراً لسياسة النادي ويعكس رسائله التي يريد أن يمررها للشارع الرياضي.

ويبدو أن مقولة «الإعلام شريك أساسي في النجاح» ما هي إلا عبارة استهلاكية يرددها المسؤولون في الاتحادات والأندية لإرضاء الوسيلة الإعلامية لا أكثر، فهي مخالفة على أرض الواقع، والغريب في الأمر أن الكل يتحدث عن الاحتراف ولابد من الانصياع لهذه الإجراءات والالتزام بها حسب الآلية الموضوعة، في حين أن الاحتراف الحقيقي يعني الشفافية وطرح الموضوع بكل صراحة دون النظر إلى أي توازنات أو الخوف من أن تأتي بجوانب سلبية.

لتسليط الضوء على هذه القضية استطلعنا رأي بعض زملاء المهنة والمسؤولين في رابطة المحترفين الإماراتية وجمعية الإعلام الرياضي والمكاتب الإعلامية في الأندية والمحللين ومراسلي القنوات الرياضية ستجدونه في هذا التحقيق:

عبد الله إبراهيم: لا يحق للأندية رفض التواصل

رأى عبد الله إبراهيم، رئيس جمعية الإعلام الرياضي والإداري السابق بنادي النصر، أنه يجب على الأندية أن تعطي الحرية للاعبين في التواصل بشكل أكبر مع وسائل الإعلام.

وأضاف: أعتقد أن لكل لاعب الحرية في الحديث عن الأمور الفنية والتواصل مع وسائل الإعلام، وهو ما يحدث في أوروبا وكافة دول العالم بحسب قواعد الاحتراف.

ولفت إلى أن ما يحدث من بعض الأندية في الوقت الحالي غير مستحب من قبل وسائل الإعلام التي تبحث عن التواصل مع اللاعبين.

وأكد عبد الله إبراهيم: ما المانع من التواصل المباشر مع الإعلام واللاعبين، وتوفير كافة أخبار الأندية لهم دون تخوف ما دام الأمر في الإطار الفني والقانوني السليم وبعيداً عن الإثارة والبلبلة وأعتقد أن ذلك أفضل من متابعة الأخبار من حسابات لا نعرف مصدرها عبر وسائل التواصل.

وأنهى حديثه بالقول: الإعلام له دور كبير في دعم المجال الرياضي والأندية ذاتها، ولا يحق لها أن ترفض التواصل معه، مهما كانت الظروف.

أحمد حماد: ما يحصل مخالف لمفهوم الاحتراف

اعتبر أحمد حماد، المحلل الرياضي والمدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، أنه بوصولنا إلى السنة ال 11 من عصر الاحتراف كان ولابد أن تتغير عقلية بعض الأندية في التعامل مع وسائل الإعلام، معتبراً أن المراكز الإعلامية في الأندية لابد وأن تكون حلقة وصل بين وسائل الإعلام والأندية، لكن ذلك ربما لا يحدث في بعض الأحيان.

وأضاف: مسألة شكوى وسائل الإعلام من تعامل الأندية أصبحت كثيرة، والأسباب ربما تكون مختلفة أبرزها رفض أحد الأندية التعامل مع صحفي بعينه، لأنه نشر خبراً لا يعجب الإدارة أو أخذ تصريحاً أيضاً لا يتناسب مع سياسات النادي، وبالتالي يرفض النادي التعامل معه بشكل مباشر دون التصريح بالسبب.

وزاد: من المفترض ونحن في عصر الاحتراف أن يكون هناك تسهيل في هذه الأمور، لكن بعض الأندية تصل إلى حد مقاطعة الصحفي أو الإعلامي نهائياً، وربما تمنعه من دخول النادي.

خالد عبيد: ترك الأمر للتأويل مضر بالأندية

قال خالد عبيد، المدير السابق لفريق النصر، إن الأندية يجب عليها وضع نظام محدد ومعلن للتعامل مع وسائل الإعلام بدلاً من سياسة غلق الأبواب التي يتبعها البعض من أجل التغطية على بعض الأمور السلبية التي تحدث للفريق،أو رغبة النادي في عدم وصولها للجماهير.

وأضاف: ما تقوم به الأندية يعمل على التقليل من شأنها، لأنه يترك المجال للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والاجتهادات من قبل وسائل الإعلام، وبالتالي لابد أن يكون لرابطة المحترفين الدور في ذلك من أجل وضع آلية محددة وتعريف الجميع بها.

Advertisements

وأضاف: لابد أن يكون هناك رد رسمي وسريع من قبل الأندية على أي أمر يثار حولها، حتى لو كان الأمر متعلقاً بالتعاقد مع لاعب، لأن ترك الأمر للتأويل ودون تصريح رسمي لوسائل الإعلام، سيكون له في النهاية المردود السيئ على الجميع ويحول الأمر إلى شائعات.

ناصر التميمي: المنسق يفرض علينا المتحدث

قال ناصر التميمي مراسل قناة أبوظبي الرياضية: معاناتنا مع المنسقين الإعلاميين للأندية، تتمثل في بعض النقاط منها: أنني في بعض الأوقات أطلب لاعباً معيناً، لكونه صاحب الكلمة العليا في المباراة، مثل لاعب سجل «هاتريك» ولكن الرد يأتيني من المنسق بأن هذا اللاعب قد كان ضيفاً على الإعلام في الجولة الماضية ويأتي بلاعب آخر، ولا أعرف ما هي المشكلة في أن يظهر اللاعب مرة أخرى في وسيلة إعلامية ما دام الحدث فرض نفسه، وكذلك في بعض المرات أقوم بتجهيز بعض المحاور والأسئلة التي تخص لاعباً بعينه ثم أتفاجأ بقدوم لاعب آخر وأجد نفسي على الهواء مباشرة واضطر إلى إكمال اللقاء بالأسئلة التقليدية والمكررة في الغالب. وأوضح التميمي أنه يقوم بترشيح ثلاثة لاعبين للمنسق ويضعهم بالترتيب في حال اعتذر واحد منهم عن الظهور معه، ومن حقه الموافقة أو الرفض على اللاعب البديل، مشيراً إلى أن تركيزهم في اللقاءات دائماً منصب على اللاعبين الذين يتعاملون مع الكاميرا بصورة جيدة.

فيصل علي: العين متعاون إلى أقصى درجة

يعد العين في مقدمة الأندية في احترافية التعامل مع وسائل الإعلام، وربما يكون دخوله عالم الاحتراف عام 2007 كأول ناد في الدولة بجانب مشاركاته الآسيوية الدائمة منحه حق السبق والتميز في كثير من الأشياء.

وقال فيصل علي مسؤول المكتب الإعلامي بنادي العين بالإنابة: نحن في العين لدينا آلية متبعة مع وسائل الإعلام فالمكتب يشرف على شركات النادي الثلاث «كرة القدم - الألعاب الرياضية - الاستثمار» ولكل شركة سياستها الخاصة في التعامل الإعلامي حسب توجهاتها، وذلك عبر السكرتارية الخاصة بها، يعني إذا كان هناك طلب من جهة إعلامية تطلب لقاء مع لاعب، يتم تحويل الطلب إلى الشركة المعنية، وعندما يأتي الرد بالموافقة يقوم المكتب الإعلامي بالتنسيق مع الجهة لتحديد الموعد، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل هناك شخص يمثل المكتب الإعلامي أثناء إجراء اللقاء لتوثيقه سواء كان تسجيلاً صوتياً أو تحريرياً، وذلك تفادياً لأي مشكلة تحدث عند طرح الموضوع في الوسيلة الإعلامية وبالتالي يمكننا العودة إلى المادة التوثيقية الأصلية.

وكدليل على التعاون يكشف فيصل عن ملاحظة أتتهم من إعلام بعض الدول الخليجية والعربية على الصور في الموقع الرسمي وتطالبهم بإزالة الشعار حتى يتمكنوا من نشرها في صحفهم، وعلى الفور تم الاستجابة لهذا الطلب حتى يتمتع الجميع بهذه الخدمة.

وليد الحوسني: الرابطة تعي أهمية الإعلام

أوضح وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية أن الرابطة تحرص على تنظيم التدريب الإعلامي للاعبين سنوياً بهدف رفع درجة وعي لاعبي دورينا بأهمية الإعلام بمختلف أشكاله في حياة الرياضيين، وتمكينهم من أساسيات ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام. وأشار إلى نيل رابطة المحترفين في 2017 جائزة تطوير الدوريات الآسيوية عن مشروع ورشة التدريب الإعلامي للاعبين.

وقال المدير التنفيذي للرابطة: الاتحاد الآسيوي حرص بعد الاطلاع على النموذج الإماراتي على إدراج التدريب الإعلامي ضمن معايير ترخيص الأندية، وهو ما يؤكد أهمية المشروع في حياة اللاعبين ونتائجه الإيجابية على منظومة الاحتراف، ونحن سنواصل تنظيم التدريب الإعلامي للاعبين.

معاناة يومية.. والاستجابة حسب المزاج

ذكر أحد الصحفيين من المعنيين بتغطية أحد الأندية أن معاناته فاقت تصوره وبلا مبرر، حيث يتقدم بطلبات لإجراء حوارات مع بعض اللاعبين، ولا يتم الرد بالرفض وإنما يوضع في خانة الانتظار إلى أن يصبح الهدف من الحوار لا معنى له، وكذلك عندما يقوم بالاتصال بالبعض منهم أو حتى الإداري يأتي الرد بأنهم ممنوعون من التصريح إلا بموافقة من المكتب الإعلامي، والكل أصبح يكتفي بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده المدرب بحضور اللاعب قبل كل مباراة لأنه إلزامي من رابطة دوري المحترفين وإلا سيعرض النادي للغرامة.

وقال زميل آخر: «هناك توجه جديد تم تطبيقه في النادي الذي يغطيه، وهو أن اللاعب يمنع منعاً باتاً من التصريح لأي وسيلة إعلامية إذا لم يحصل على الموافقة من المكتب الإعلامي، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق، خصوصاً أن هناك بعض القضايا يكون طرفها اللاعبون وتتطلب رأيهم على وجه السرعة باعتبار أنهم أصحاب الشأن والاختصاص».

وأوضح أحد الزملاء، ليست هناك مشكلة فيما تتخذه إدارات الأندية من إجراءات تراها مناسبة مع استراتيجية عملها، ولكن تبقى المشكلة في عدم الالتزام بهذه الضوابط التي فرضها النادي بنفسه، فما معنى أن تقدم طلب حسب الآلية الموضوعة لإجراء مقابلة مع لاعب أو مسؤول، ولا يأتيك الرد دون مبرر مقنع، فالاحترافية تعني الشفافية في التعامل.

كما أشار أحد الزملاء بأن نتائج الفريق تلعب دوراً مهما في التعامل مع وسائل الإعلام فإذا كان الفوز حليف النادي كانت الطلبات مستجابة، ويحدث العكس في حالة الخسارة، وإذا كانت الخسارة كبيرة وقاسية، فالأمر يحتاج إلى وقت طويل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

تجاوب من أندية الوسط والمؤخرة