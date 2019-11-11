«الإمارات» يحتفي بأجهزة مراحله السنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت شركة نادي الإمارات لكرة القدم احتفالية عشاء للأجهزة الفنية والإدارية للمراحل السنية وأكاديمية كرة القدم، بمناسبة النتائج الإيجابية والمميزة لمختلف الفرق بالنادي.

حضر الاحتفالية محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأجهزة الإدارية والفنية لمختلف فرق المراحل السنية وأكاديمية كرة القدم.

وتوجه محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالشكر إلى كل العاملين بالمراحل السنية وأكاديمية الكرة من أجهزة فنية وإدارية وعاملين، على ما قاموا به من مجهود منذ انطلاقة الموسم الجديد وحتى الآن.

وأكد أن هذه النجاحات تؤكد التطور اللافت لنتائج النادي الكروية عن المواسم السابقة، لاسيما أنها واكبت تطوراً آخر على مستوى فرق مدرسة الكرة بالنادي، تمثل في ظهور بعض المواهب الصاعدة، والتي على إثرها تم اختيارها لتمثيل المنتخبات الوطنية.