الشارقة يهزم بطل إيران ويتصدر مجموعته في أبطال آسيا

واصل فريق نادي الشارقة لأقوياء كرة اليد تألقه وتميزه في البطولة الآسيوية ال 22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي تستضيفها كوريا الجنوبية في مدينة سام شوك خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري وحقق ملك اليد فوزه الثاني على التوالي في البطولة وكان على حساب فريق زاغروس الإيراني بنتيجة 31 - 24 ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الشارقة مع أندية إس كي هاوكس، المستضيف، والكويت الكويتي، وزاغروس، والعربي.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الشارقة إلى 4 نقاط جمعها من انتصارين على إس كي هاوكس في الافتتاح، وزاغروس ليتصدر ممثل الوطن مجموعته بفارق الأهداف عن الكويت الكويتي، والذي فاز على زاغروس وإس كي هاوكس، ويخوض مباراته الثالثة في المجموعة ضد العربي القطري الذي يملك نقطتين من فوزه على زغروس، ويأتي الفريق الكوري في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط من خسارتين، بينما يتذيل زاغروس الإيراني المجموعة من دون رصيد بعد أن خسر 3 مواجهات.

ويلتقي الشارقة مع الكويت الكويتي صباح اليوم الاثنين في مباراة القمة وزعامة المجموعة الأولى ويختتم الشارقة مبارياته في الدور التمهيدي أمام العربي 13 نوفمبر الجاري ومن المتوقع أن تسفر هاتان المواجهتان عن هوية الفريقين المتأهلين من المجموعة الأولى إلى الدور قبل النهائي وستحدد كذلك لمن ستؤول صدارة المجموعة باعتبارها المباريات الحاسمة في مسار المجموعة.

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هذا وحرص مدرب الشارقة الجزائري سفيان حيواني، على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين المسجلين قي قائمة الفريق، وذلك للاستفادة من طبيعة المباراة والمنافس في تدوير اللاعبين وإعطاء البدلاء حساسية المشاركة في البطولة، وخاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين ستحددان مستقبله في البطولة على أحد بطاقتي التأهل للمربع الذهبي. وبالعودة إلى مواجهة أمس أمام بطل إيران فقد تبارى لاعبو الشارقة في إهدار الفرص السهلة، مما سمح لفريق زاغروس بمجاراة الشارقة في النتيجة معظم فترات الشوط الأول الذي انتهى لصالح الشارقة بفارق هدف 14-13، وشهد الشوط الثاني حالتي استبعاد بالبطاقة الحمراء بسبب الخشونة لكل من إبراهيم القرص في الدقيقة 7 وكابتن الفريق أحمد هلال في الدقيقة 11، بالإضافة إلى 5 حالات إيقاف دقيقتين لكلا الفريقين، 2 للشارقة لعلي زين ومكسيمليام، و3 لاعبين من زاغروس.

ورغم ذلك قدم نجوم الشارقة مستوى متميزاً، وسيطروا على مجريات المباراة وسيروا دفة اللعب لمصلحتهم ووسع الملك الفارق إلى 5 أهداف عند منتصف الشوط الثاني بنتيجة 24 - 19، قبل أن ينهوا اللقاء بتفوق كبير 31 - 24.

وتألق معظم لاعبي الشارقة بداية من الحارس محمد إسماعيل الذي حل بديلاً في الدقيقة 22 من الشوط الأول، لخالد سعيد نجم المباراة الأولى، كما تألق عمر الوكيل مسجلاً 8 أهداف، وسلطان سعيد 7 أهداف، وعلي زين الذي أراحه المدرب في آخر 10 دقائق، سجل 6 أهداف، كما تمكن مبارك عبدالله من تسجيل 3 أهداف، وهدفان لأحمد هلال ومثلهما ماكسيمليام، وهدف وحيد لكل من إبراهيم القرص، وعلي ميرزا، وضاحي محمد.