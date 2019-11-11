مونشنجلادباخ يهزم فيردر بريمن وينفرد بصدارة الدوري الألماني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز بوروسيا مونشنجلادباخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفارق 4 نقاط عن لايبزيج وبايرن ميونيخ بفوزه على ضيفه فيردر بريمن الجريح 3-1 في المرحلة الحادية عشرة.

وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر رأسية من المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (20) وأضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث (22 و59).

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