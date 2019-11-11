8 أرقام قياسية في «مونديال أصحاب الهمم للقوى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساقطت 8 أرقام قياسية عالمية في اليوم الثالث لمنافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم دبي 2019، في مؤشر يعكس قوة المنافسات وأن دولة الإمارات هي موطن الإبداع العالمي، بتقديمها منافسات قياسية على كافة المستويات بمشاركة نحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة، يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

شهد تحطيم الأرقام القياسية العالمية، تفوقاً من أبطال دول المغرب العربي، بعدما حطم المغربي عبد السلام هيلي الرقم العالمي لسباق 400 متر فئة (تي 12) ليحصد الذهبية بزمن 47,79 ثانية، كما سجلت الجزائرية نسيمة صيفي رقماً عالمياً جديداً لتحصد ذهبية رمي القرص سيدات بمسافة 35,76 متر.

وحطمت الأسترالية ليزا أدامز الرقم القياسي العالمي لمسابقة دفع الجلة فئة (تي 37) بعدما سجلت مسافة 14,80 متر، وسجل الأسترالي كوري أندرسون رقماً عالمياً في رمي الرمح فئة (أف 38) بمسافة 56,28 متر، وحقق الأوكراني إيهور تسفيتوف رقماً جديداً في سباق 200 متر فئة (تي 35) بزمن 23,04 ثانية، وسجل الروسي أندريه فدوفين رقماً عالمياً في سباق 400 متر فئة (تي 37) بزمن 50,45 ثانية. وحققت الصينية ياتينج شي إنجازاً فريداً من نوعه بعدما حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر فئة (تي 36) مرتين في نفس اليوم، بعدما سجلت في التصفيات رقماً جديداً بواقع بزمن 28,54 ثانية، ثم عادت في النهائي وحطمت رقمها محققة 28,21 ثانية.

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وعززت الصين موقعها في صدارة ترتيب جدول الميداليات في ختام اليوم الثالث، بعدما رفعت غلتها إلى 16 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وتأتي بالمركز الثاني البرازيل التي حققت 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وبالمركز الثالث أوكرانيا التي حققت 3 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وفنلندا رابعة برصيد 3 ذهبيات.

وجاءت الجزائر في المركز الخامس كأفضل المواقع العربية، بعدما حققت 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزيتين، وتحتل تونس المركز الثامن في القائمة والثاني عربياً برصيد ذهبيتين و3 برونزيات، والمغرب بالمركز 12، برصيد ميدالية من كل لون، وذلك في أبرز نتائج المنتخبات العربية.

وتقام اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الخامس للبطولة، ويشمل نهائيات ل20 مسابقة مختلفة، وهي: رمي الصولجان سيدات، رمي الرمح سيدات 3 فئات، وثب طويل رجال، سباق 400 متر سيدات، دفع الجلة رجال، رمي القرص رجال، دفع الجلة سيدات، سباق 1500 متر رجال وسيدات، سباق 100 متر سيدات، سباق 100 متر رجال 3 فئات، سباق 400 متر رجال، الوثب العالي رجال، سباق 400 متر سيدات، وثب طويل سيدات، دفع الجلة رجال. واعتبر محمد القايد نجم منتخبنا الوطني، الذي حصل أمس الأول على الميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة (تي 34)، وضمن بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة طوكيو 2020، أنه سيحول أنظاره في الوقت الحالي نحو الألعاب البارالمبية المقبلة بعدما حقق هذه الميدالية التي تشكل دافعاً أكبر له، وقال: حاولت أن أحقق الميدالية الذهبية لكن الحصول على الميدالية الفضية أمر جيد في نهاية الأمر، يجب أن تكون هذه محطة من أجل الهدف الأكبر في طوكيو 2020، والتحضيرات تتواصل ولا تتوقف الآن من أجل الموعد الكبير، والشكر لكل من دعمني في هذه البطولة ووفر جميع السبل اللازمة من أجل النجاح.