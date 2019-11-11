حمدان بن محمد: هدفنا التميز وفق نهج محمد بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نتائج النسخة الخامسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» بدبي للموسم الرياضي 2018 - 2019 وهو النظام الأول من نوعه في العالم الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي للمرة لأولى في العام 2014 كمبادرة إماراتية رائدة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي وتصنيف الفعاليات وفق عدد النجوم لتحفيز المنظمين على التميز والابتكار، وتعزيز مكانتهم بين منظمي الفعاليات المعتمدين وتوطيد علاقتهم مع الجمهور من مختلف الجنسيات.

هنأ سموه منظمي الفعاليات الحائزة تصنيف 5 نجوم، وهي: الألعاب الحكومية، وكأس دبي العالمي للخيول، وسباعيات دبي للرجبي، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، وحثهم على مواصلة التميز والابتكار في هذا المجال، كما نوّه سموه بجهود المنظمين الذين حصلوا على تصنيف أقل من 5 نجوم وفق الآليات المعتمدة في النظام، داعياً سموه الجميع إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التميز؛ إذ يبقى المجال مفتوحاً للتنافس للحصول على التصنيف الأفضل.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بنظام التصنيف كونه يمنح منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة الدافع للارتقاء بفعالياتهم، وقال سموه: «نواصل العمل وفق نهج التميز والابتكار الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية وتوجيهات سموه بشأن تحقيق الريادة وإطلاق المبادرات التي ترتقي بالعمل في جميع المجالات وتحقق أعلى مستويات جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع، ويسعدنا أن نستمر في جهودنا الرامية للوصول بالقطاع الرياضي إلى أرفع درجات التميز لارتباطه بصحة المجتمع وحيويته وسعادته وإنتاجيته».

وأضاف سموه: «تنظيم الفعاليات الرياضية قطاع مهم لامتداد تأثيراته الإيجابية على الصعيدين الرياضي والاقتصادي بما يوفره من آلاف فرص العمل ضمن مختلف التخصصات، وما يسهم به من تشجيع للحركة السياحية، وما يتيحه من فرص لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ولمتابعة أبطالهم من نجوم مختلف الألعاب الرياضية، خاصة أنه يعطي الحافز للنشء للسير على نهج هؤلاء الأبطال... وهدفنا أن يكون التميز هو السمة الأبرز لكل الفعاليات التي تستضيفها دبي بما في ذلك الرياضية».

وتقدم مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتوجيهات سموه السديدة لمجلس دبي الرياضي لتحقيق رؤية وأهداف المجلس من خلال نهج التميز والابتكار وتقديم المبادرات غير المسبوقة ذات الأثر الإيجابي في نشر ممارسة الرياضة وتطوير العمل الرياضي في الأندية وتمكين العاملين في قطاع تنظيم الفعاليات.

وقال الطاير: يمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نموذج القيادة والقدوة فهو رياضي من الطراز الرفيع ويدرك قيمة الرياضة وتأثيرها على حركة المجتمع، كما أن سموه يؤكد دائماً أن يكون عملنا في مجلس دبي الرياضي بالشكل الذي يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكتسبات الوطنية والتمسك بالريادة وزمام المبادرة في مجال الرياضة كما هو الحال في جميع مجالات الحياة.

وتضمنت النسخة الخامسة من «تصنيف الفعاليات الرياضية»، تصنيف 215 فعالية بين 5 و3 نجوم، حيث حصلت أربع فعاليات على تصنيف 5 نجوم ونالت 194 فعالية تصنيف 4 نجوم، و17 فعالية تصنيف 3 نجوم.

وشهدت النسخة الخامسة من النظام، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي في العام 2014، مشاركة 950 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات والأعمار، إلى جانب استقطاب 2.8 مليون متابع من داخل وخارج الدولة. وتوزعت الفعاليات ال 405 التي تم تنظيمها بواقع 85 فعالية رياضية دولية، و137 فعالية رياضية على مستوى دولة الإمارات، و161 فعالية مجتمعية، و11 مؤتمراً رياضيا و6 معارض، و5 جوائز رياضية.