شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يطلع الأندية على تعديلات القانون الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
اختتمت بنجاح دورة اعتماد مدربي وإداريّي الكاراتيه، والتي نظمها اتحاد الكاراتيه، بمشاركة 103 دارسين من 40 نادياً ومركزاً للعبة بالدولة، وتم خلالها إطلاعهم على التعديلات الجديدة الخاصة بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية للبطولات، علاوة على آخر التعديلات على القانون الدولي للتحكيم في الكوميتيه، بالإضافة إلى كيفية إجراء قرعة الكاتا ومساراتها الجديدة بالقانون الدولي للعبة ليصار إلى تطبيقها في كل مسابقات الموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020.
شهد الدورة التي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي في الحزانة، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وراشد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام المساعد، والخبير محمد عباس أحمد، المدير التنفيذي للاتحاد، وأيوب لشكري عضو إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، والخبير هشام سري السكرتير الفني لاتحاد الكاراتيه.
وقدّم سري في المحاضرتين الأولى والثانية شرحاً مفصلاً عن التعديلات الجديدة بالشروط الفنية والتنظيمية لبطولات الكاراتيه، وفي المحاضرة الثالثة قدم الحكم الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام، شرحاً لأهم التعديلات الجديدة بالقانون الدولي لتحكيم الكوميتيه، فيما شرح الحكم الدولي محمد بلحسن، عضو لجنة حكام الإمارات طريقة إجراء قرعة الكاتا والمسارات الجديدة لها بالقانون الدولي.
وأشاد الرزوقي بالاستجابة الكبيرة للمشاركين في الدورة مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد يعد تأكيداً على تجاوبهم وتفاعلهم مع برامج الاتحاد الهادفة للتطوير المستمر بما يخدم الارتقاء بمستوى كاراتيه الإمارات والوصول به إلى أعلى المستويات، وشدد على ضرورة التزام الجميع بالأخلاق الرياضية التي تميز رياضة الكاراتيه، كما طالب الجميع بالاهتمام بإعداد أجيال قادرة على تطوير الكاراتيه.
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