منتخب المظلات وصيفاً لآسيا في الترتيب ودقة الهدف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود شرف حقق منتخب الإمارات الوطني للقفز الحر بالمظلات الميدالية الفضية في الترتيب العام ببطولة آسيا للقفز الحر بالمظلات والتي أقيمت في الصين، كما نال المركز الثاني في مسابقة دقة الهدف بعد منافسة قوية ومثيرة مع 15 فريقاً.

يذكر أن منتخبنا العسكري مثل الدولة في هذه التظاهرة القارية، وترأس البعثة نايف مشبب العتيبي ورافقه الحكم الدولي وإداري الفريق أحمد سالم الريسي والروسي سيرجي رازوماروف مدربا.

ومثل المنتخب: يوسف حيدر قيزي صنقور وعلي حسين عبدالله المطاوعة ومحمد عبيد سيف السويدي وعيسى إبراهيم حسن البلوشي وعبدالرحمن حسين البلوشي وأسد محمد خميس البلوشي وأحمد راشد غيث المري.

ووجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية التهنئة إلى قواتنا المسلحة بمناسبة الإنجاز الكبير والأداء المتميز للقافزين الذين كانوا خير سفراء لرياضة الإمارات، كما وجه التهنئة إلى بعثتنا الفضية.

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