شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تتفوق في بطولة «تحدي برواز دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت بلدية دبي أمس المركز الأول في بطولة «تحدي برواز دبي» بمشاركة 19 هيئة ومؤسسة حكومية، ويمثلها 74 من موظفي ومنتسبي تلك الهيئات والمؤسسات، وتأتي البلدية بالمركز الأول بزمن 5.17 دقيقة، في حين حصدت المركز الثاني هيئة المعرفة والتنمية البشرية بزمن 6.37 دقيقة والمركز الثالث لوزارة الدفاع 6.44 دقيقة، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية.
وكرم الفرق كل من الدكتور عبدالله بن كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومحمد مبارك المطيوعي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بلدية دبي.
وشهدت البطولة بنسختها الأولى مشاركة 19 مؤسسة حكومية بدبي وهي «مجلس دبي الرياضي، وموانئ وجمارك دبي، وموانئ دبي العالمية، وهيئة الصحة بدبي، وورشة حكومة دبي، ودبي سيلكون، والدفاع المدني، ووزارة الدفاع، والشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة دبي للمرأة، والنيابة العامة، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة المعرفة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونادي النصر، وبلدية دبي منظمة البطولة».
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