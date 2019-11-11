شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لماراثون الوفاء في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مدرسة المجد النموذجية سباقاً للطريق تحت شعار «الوفاء لسلطان» بمشاركة 260 طالباً يمثلون 24 مدرسة حكومية وخاصة وأقيم برعاية كريمة من مجلس الشارقة للتعليم.

امتد السباق لمسافة 5 كم وجاء في المركز الأول على المستوى الفردي خليل عبدالصمد من مدرسة راشد بن حميد بمنطقة عجمان، وحل ثانياً يوسف أبوبكر من مدرسة سلمان الفارسي بالشارقة، وجاء في المركز الثالث محمد عبدالعزيز من مدرسة الأهلية الخيرية وعلى مستوى الفرق حققت مدرسة الأهلية الخيرية المركز الأول، وجاءت مدرسة علي بن أبي طالب ثانية ومدرسة الشعلة الخاصة في المركز الثالث.

وفي نهاية السباق قام خالد الحمادي مدير المدرسة وإسماعيل الياسي بتكريم الجهات الراعية للسباق وتكريم الأوائل من الطلاب والمدارس الفائزة، وأشاد الحمادي بقوة السباق والعدد المشارك فيه وقدم شكره إلى الجهات الراعية وخاصة مجلس الشارقة للتعليم ونادي الشارقة الرياضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاح كبير لماراثون الوفاء في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.