شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام سباق اللجلية للمحامل الشراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي تراث الإمارات، أمس، منافسات سباق اللجلية للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، بمشاركة 96 محملاً بمجموع أكثر من 1240 بحاراً ونوخذة، لمسافة 22 ميلاً بحرياً.
وتوج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، حيث جاء في المركز الأول المحمل «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش المري، فيما حاز المركز الثاني المحمل «الطيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة علي عبدالله محمد جمعة المرزوقي، وتوج بالمركز الثالث المحمل «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي.
ووجه حميد سعيد بولاحج الرميثي، الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لحرصه على المواطنين والمتسابقين والنواخذة ودعمه الكبير لهم، مشيراً إلى أن سباق اللجلية للمحامل الشراعية 43 قدماً، تم بالتعاون بين نادي تراث الإمارات ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيداً بالتعاون الذي يأتي بين الناديين في إطار خدمة المتسابقين.
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