شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يفشل في التأهل إلى كأس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم في الصعود إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة بعد خسارته أمام إيران صفر-2 أمس في الجولة الثالثة الأخيرة من تصفيات المجموعة الرابعة المقامة في إيران.

واحتل منتخبنا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجاءت قرغيزستان ثانية برصيد 4 نقاط وبإمكانها التأهل كأفضل ثانٍ، بينما صعد منتخب إيران مباشرة باحتلاله المركز الأول برصيد 9 نقاط.

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