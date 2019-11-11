Time Sport ماتش مصر × غانا ↩️ تردد قناة “تايم سبورت” على التردد الأرضي اعرف طريقة تشغيل...

قناة “تايم سبورت” اعرف طريقة تشغيل قناة Time Sport او اضبط تردد قناة “تايم سبورت”، نقلت قناة تايم سبورت كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، تعرف على طريقة تشغيل قناة Time Sport يبحث عشاق الكرة في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي عن القنوات المفتوحة التي نقلت مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية التي اقيمت في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، ونقدم لكم في السطور القادمة تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي تم إطلاقها خصيصًا لتغطية البطولة وتبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي .

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ماتش مصر × غانا الأثنين 11 -11-2019

يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غانا، في إطار منافسات الجولة الثانية دور المجموعات من بطولة الأمم الإفريقية للناشئين تحت 23 سنة اليوم الإثنين الموافق 11-11-2019، تقام المباراة تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، على أرض استاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

ستوديو قناة تايم سبورت التحليلي

اعرف طريقة مشاهدة وتشغيل قناة Time Sport

يستطيع أى شخص مشاهدة القناة على التردد الأرضى يجب استقبال بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر، ونعرض فى السطور التالية خطوة بخطوة كيفية استقبال القناة الأرضية بجودة عالية على جهاز التليفزيون مهما كان نوعه.. ** التلفزيونات التقليدية

– يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق “الإريال” القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة. – يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون. ** الشاشات الحديثة – يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون. – إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا. طريقة تشغيل قناة Time Sport ** إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– قم بتركيب الهوائى الأرضى “الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك. – وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF. Advertisements – ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى. – عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها. ** إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2” ركب الهوائى الأرضى “الأريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك. – وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF – وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI – ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي. – عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التى استقبلتها.

جدول مواعيد مباريات المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس الأمم الافريقية:

تردد قناة تايم سبورت Time Sport

أطلقت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي إعلان ترويجي لقناة تايم سبورت التي أطلقتها المجموعة بالشراكة مع هيئة الإعلام الوطنية خصيصًا لمتابعة وتغطية مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة المقبلة وقد تم الكشف عن تردد القناة عبر قمر نايل سان الصناعي في هذا الفيديو، ومن المقرر أن تبدأ القناة بثها الأولى يوم السبت الموافق 25 مايو 2019 وسوف تبث القناة بصورة مجانية غير مشفرة.

انطلقت يوم، السبت، قناة “تايم سبورت” لنقل مباريات بطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا، وجاء تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500.

ستوديو قناة تايم سبورت التحليلي

حرص القائمين على قناة تايم سبورت على التعاقد مع عدد من أبرز وأهم مشاهير الرياضة في مصر وعلى رأسهم حازم إمام نجم فريق الزمالك السابق وأحمد شوبير وعماد متعب وحسن المستكاوي وأيمن الكاشف وغيرهم من ألمع نجوم الرياضة في مصر.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

يذكر أن قناة تايم سبورت Time sport ستكون متاحة بدقة عالية على أجهزة التليفزيون الأرضي عبر تردد UHF 32 لمستخدمي الإريال العادي وبدقة عالية كما تبث القناة عبر قمر نايل سات الصناعي من خلال هذا التردد:

معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ التردد القمر 27500 5/6 11449 H نايل سات

وقد تم الإعلان عن توفير القناة لخدمة البث المباشر عبر صفحاتها الرسمية وسوف يتم الإعلان عن هذه الصفحات فور الانتهاء منها وسيشمل البث استوديوهات تحليلية للمباريات تضم نخبه من مشاهير وخبراء كرة القدم في مصر.