شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحصد جائزتين فى التميز الصحفى من وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد ”الخليج 365” جائزتى التميز الصحفى من وزارة الشباب والرياضة التى كرمت شباب الصحفيين الفائزين بجائزة التميز الصحفى.

وحصد الخليج 365 جائزتين من جوائز الوزارة عن طريق الزميل حسن السعدني والفائز بالمركز الثانى فى الصحافة الرياضية بموضوع بعنوان "دوري الكنائس"، وحسن محمد بالمركز الثانى فى فرع "أفضل صورة".

كما سلمت الوزارة الزملاء عمر الأيوبى ومحمد عراقى وياسمين يحيى شهادات شكر وتقدير على ما يبذلوه من جهد فى خدمة الرياضة.

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وشهد الحفل حضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجموعة من كبار رجال الصحافة على مسرح وزارة الشباب والرياضة من خلال تسليمهم الدروع وشهادات التقدير والجوائز المالية.

وتأتى المسابقة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة فى فبراير الماضي لتشجيع الشباب المتميزين ما دون الـ40 عاماً في الصحافة والإعلام، إيمانا منها بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تثقيف الشباب والمساهمة فى معالجة السلبيات ونشر الروح الرياضية فى كل ربوع مصر.

وتضمنت المسابقة فئات متعددة فى صحافة الشباب، والصحافة الرياضية، وأفضل صورة رياضية، وأفضل مقدم برامج رياضية، وأفضل مراسل تليفزيوني شاب، إلى جانب جائزة التميز للإعلاميين الأفارقة من الشباب، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.