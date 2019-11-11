شكرا لقرائتكم خبر عن خالد كامل: لا نية لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، أنه لا نية لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا المقرر إقامتها عصر اليوم الإثنين، باستاد السويس الجديد بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

وأضاف كامل فى تصريحات خاصة أن لجنة المسابقات لا تقوم بتأجيل أى مباراة إلا بعد طلب الجهات الأمنية، وأنه كان هناك بوادر أزمة وتم حلها وستقام المباراة فى موعدها.

وكانت هناك أنباء قد خرجت خلال الساعات القليلة الماضية عن تأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا والزرقا، لأجل غير مسمى، قبل أن يؤكد رئيس اللجنة إقامتها فى موعدها حفاظا على استقرار جدول المسابقة.