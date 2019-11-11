شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه المقاصة اليوم استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى إنبى بقيادة حلمى طولان فى الثالثة من عصر اليوم الإثنين مع نظيره مصر المقاصة، على ستاد بتروسبورت، فى المباراة الودية التى تأتى ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق البترولى خلال فترة الدورى.

ويستعد إنبى لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستقام على ستاد السلام، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل إنبى مؤخرة ترتيب جدول بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد نقطة واحدة بعد خوضه 5 مباريات لم يستطيع خلالها سوى التعادل فى اللقاء والخسارة فى 4 مباريات.