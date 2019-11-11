شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فى تمام الثامنة مساء اليوم، الأثنين، منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وفاز منتخب مصر الاولمبي مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط ، لذا فأن الفوز على غانا الليلة يمنح الفراعنة "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر و غانا

يدفع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالقوة الضاربة فى مباراة غانا اليوم من أجل تحقيق الفوز و التأهل الرسمي للدوري قبل النهائى إلى جانب منحه فرصة للاعبين الأساسيين للراحة فى مباراة الجولة الثالثة والاستعداد لمباريات الدور قبل النهائى والتى ستكون مصيرية لضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ، ومن المقرر أن يعتد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالي الأولي بإستثناء ناصر ماهر الذى تم إستبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف و حاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدي فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتي :

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حراسة المرمى : محمد صبحي .

الدفاع : أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي .

الوسط :أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن .

الهجوم :مصطفي محمد.