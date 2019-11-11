شكرا لقرائتكم خبر عن نصفهم مصريين.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت منافسات اليوم الأول كالتالي:
طارق مؤمن x عبد الله التميمي
فارس الدسوقي x دييجو إلياس
سيمون روزنر x. جويل ماكين
كريم عبد الجواد x جيمس ويلستروب
يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.
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