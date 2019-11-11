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نصفهم مصريين.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين منافسات دور ال 16 ببطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار حيث تستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

 

وكان 8 مصريين قد نجحوا في حجز تأشيرة التأهل إلى هذا الدور وهم: محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، فارس الدسوقي، عمر مسعد، وزاهد سالم.

 

وجاءت منافسات اليوم الأول كالتالي:  

 

طارق مؤمن x عبد الله التميمي

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فارس الدسوقي x دييجو إلياس

سيمون روزنر x. جويل ماكين

كريم عبد الجواد x جيمس ويلستروب

 

يذكر أن بطولة العالم للسيدات كانت قد أقيمت مؤخراً تحت سفح الأهرامات وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.

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