شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكرر الزمالك تجربة "زيزو" بضم على غزال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة منسوبة لعلى غزال، مدافع نادي فييرينسي البرتغالى السابق، بعدما رحل عن فريقه نهاية الصيف الماضى، حيث تداول النشطاء صورة لغزال تجمعه مع أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

أثارت الصورة التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة تساؤلات جماهير الزمالك، بشأن تفكير الأبيض فى ضم غزال خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، فى صفقة انتقال حر، على غرار ضم الأبيض لأحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق.

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وكان أحمد سيد زيزو، قد انضم للزمالك خلال الميركاتو الشتوى الماضى، فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن فريق موريرينسي البرتغالي، لمدة ثلاث مواسم ونصف.