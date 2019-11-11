منافسات قوية في دوري الجمهورية 2001

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأثنين منافسات الجولة الـ 13 ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مباراة المقاولون والأهلي، ولقاء الزمالك والمصري. كانت الجولة الماضية قد شهدت خسارةالنادي الأهلي أمام مصر المقاصة بهدفين لهدف، وفوز مثير لشباب طنطا على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، وفوز آخر صعب للزمالك على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وجاءت مباريات الجولة 13 كالتالي: حرس الحدود x الجونة إنبي x الانتاج الحربي طلائع الجيش x طنطا Advertisements بيراميدز x إف سي مصر المقاولون x الأهلي مصر المقاصة x وادي دجلة الاسماعيلي x أسوان سموحة x الاتحاد السكندري الزمالك x المصري

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