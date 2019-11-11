شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثانى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الأثنين ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الثانية بنهائيات دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت والشمس مع الاتحاد السكندرى والطيران مع الأهلى وطنطا مع الزمالك والقناة مع سموحة و سبورتنج مع هليوبوليس .
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع طلائع الجيش و هليوبوليس مع القناة وسموحة مع طنطا و الزمالك مع الطيران و الأهلى مع الشمس و الإتحاد مع بتروجت .
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