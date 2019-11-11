شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يصل القاهرة اليوم للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إلى القاهرة اليوم الأثنين للدخول في معسكر إعداد استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويدخل أبناء الجنوب في معسكرهم بدءاً من غداً الثلاثاء في زهراء مدينة نصر، حيث يتخلل المعسكر عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من عمر الجولة الرابعة في المسابقة المحلية.

وأكد محمود سماكة إداري فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسواني في مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.