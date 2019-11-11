شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور اليوم الثالث.. تعرف على مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى أنطلقت فعاليتها مساء الجمعة وتستمر إلى 22 نوفمبر الجارى، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل. ونستعرض في السطور الاتية مواعيد مباريات البطولة.. المجموعة الأولى.. الجولة الثانية.. 11 نوفمبر الكاميرون * مالي (الساعة الخامسة مساء على استاد القاهرة). مصر * غانا (الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة). الجولة الثالثة.. 14 نوفمبر مصر * الكاميرون (الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة) غانا * مالي ( الساعة الثامنة مساء على استاد السلام). المجموعة الثانية.. Advertisements الجولة الثانية.. 12 نوفمبر كوت ديفوار * جنوب إفريقيا ( الساعة 5 مساء على استاد السلام). نيجيريا * زامبيا ( الساعة 8 على استاد السلام). الجولة الثالثة .. 15 نوفمبر نيجيريا * جنوب إفريقيا ( الساعة 8 مساء على استاد السلام). كوت ديفوار * زامبيا ( الساعة 8 مساء على استاد القاهرة). نصف النهائي.. 19 نوفمبر أول المجموعة الثانية * ثاني المجموعة الأولى ( الساعة 5 مساء على استاد السلام). أول المجموعة الأولى * ثاني المجموعة الثانية ( الساعة 8 مساء على استاد القاهرة). الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا النهائي.. 22 نوفمبر 8 مساء.

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