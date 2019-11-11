شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني والان مع التفاصيل

حصاد الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني الإثنين 11 نوفمبر 2019 إنتهت اليوم الأحد الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني والتي شهدت الكثير من الأحداث الهامة والنتائج المثيرة أبرزها حفاظ نادي بوروسيا مونشنجلادباخ على صدارته وسقوط بووسيا دورتموند برباعية أمام بايرن ميونخ.

إستمرار الصدارة واصل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ صدارته بعد أن تغلب على فيردربريمن بثلاثية مقابل هدف بملعب "بوروسيا بارك"، سجل أهداف الفريق الجزائري رامي بن سبعيني وباتريك هيرمان هدفين ليحافظ على ريادة ترتيب البوندزليجا. البايرن بطل الكلاسيكيو سحق نادي بايرن ميونخ بقيادة مدربه المؤقت "هانز فليك" ضيفه بوروسيا دورتموند في قمة الجولة التي أقيمت بملعب أليانز رينا، وشهدت المباراة تسجيل روبيرت ليفاندوفيسكي هدفين وسيرجي جنابري هدفاً وماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند بالخطأ في مرماه، ليقترب البايرن أكثر من فرق الصدارة. لايبزج يواصل التألق حقق نادي لايبزج فوزاً كبيراً خارج قواعده أمام نادي هيرتا برلين بنتيجة 4-2 في الملعب الأوليمبي ببرلين، وشهدت تسجيل النجم تيمو فيرنر ثنائية، وهدفاً وحيداً لكل من كيفين كامبل ومارسيل سابتزر. ترتيب أندية الدوري الألماني 1- بوروسيا مونشنجلادباخ 25 نقطة Advertisements 2- لايبزج 21 نقطة 3- بايرن ميونخ 21 نقطة 4- فرايبورج 21 نقطة 5- هوفنهايم 20 نقطة 6- بوروسيا دورتموند 19 نقطة ترتيب هدافو الدوري الألماني 1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) 16 هدف 2- تيمو فيرنر (لايبزج) 11 هدف 3- روفين هينينجز (فورتونا دوسلدورف) 9 أهداف 4- جونسالو باسينسا (فرانكفورت) 6 أهداف 5- نيلس بيترسين (فرايبورج) 6 أهداف ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة 1- توماس مولر (بايرن ميونخ) 6 تمريرات 2- تورجان هازارد (بوروسيا دورتموند) 6 تمريرات 3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) 5 تمريرات 4- ماركوس تورام (مونشنجلادباخ) 5 تمريرات 5- تيمو فيرنر (لايبزج) 4 تمريرات.

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