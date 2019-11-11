الامارات | «يد الشارقة» تتخطى «زغروس» بالبطولة الآسيوية في كوريا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة انتصاراً مستحقاً على زغروس الإيراني، بفارق سبعة أهداف وبنتيجة 31-24، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري مجموعات بطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد.
وعرف الشارقة كيفية قلب تأخره مع نهاية الشوط الأول بواقع 13-14، إلى تحقيق انتصار مستحق، بالهيمنة على مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة لمصلحته بنتيجة 31-24.
ورفع الشارقة رصيده إلى النقطة الرابعة، بعد أن فاز يوم السبت الماضي في المباراة الافتتاحية على «إس كي هاوكس» الكوري الجنوبي، بواقع 29-27.
ويواجه الشارقة، اليوم، الكويت الكويتي في مباراة ستحدد هوية فرق المجموعة الأولى المتأهلة للدور ربع النهائي.
الشارقة لديه أربع نقاط، ويواجه الكويت الكويتي اليوم.
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