الامارات | مليحة يتفوّق على العين في «دولية أبوظبي» لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يتفوّق على العين في «دولية أبوظبي» لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح فريق مليحة منافسات المجموعة الثانية لبطولة أبوظبي الدولية لكرة اليد، بالفوز على العين 32-29، في البطولة المقامة حالياً على ملعب صالة نادي الجزيرة، وتستمر حتى 16 الجاري، بينما شهدت المجموعة نفسها فوز مسقط العماني على بني ياس 26-25.

وشهدت المباراتان إثارة كبيرة، بعدما استمر التعادل مسيطراً على مواجهة مليحة مع العين، قبل أن يوسع الأول الفارق، ويحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة لىمباراة مسقط العماني مع بني ياس، إذ خسر «السماوي» بصعوبة بفارق هدف واحد في الثواني الأخيرة.

من جهته، أشاد نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير البطولة، عبدالله عمر مخير، بمستوى مباريات المجموعة الثانية، لافتاً إلى أن الجولة الأولى أكدت وجود ندية كبيرة بين جميع الأندية، ما يؤكد الوصول إلى الهدف الأساسي من تنظيم هذه البطولة الدولية للمرة الأولى في أبوظبي.

وقال مخير في تصريحات صحافية: «رغم خسارة الجزيرة أمام سكا مينسك البيلاروسي، إلا أن (فخر أبوظبي) استفاد كثيراً من اللعب مع مستويات مرتفعة، ستسهم في اكتساب اللاعبين خبرات كبيرة، خصوصاً أن الفريق البيلاروسي يمتاز لاعبوه بالبنية الجسدية القوية، كما أنه يلعب بطريقة حديثة».