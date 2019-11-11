الامارات | بطولة مبادلة للتنس تتيح للأطفال دون 12 عاماً الدخول مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مبادلة للتنس تتيح للأطفال دون 12 عاماً الدخول مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو النسخة الـ12 من بطولة «مبادلة العالمية للتنس»، التي ستقام من 19 إلى 21 الجاري، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، عن تقدم خمس مبادرات للجماهير والعائلات، وأنشطة ترفيهية لجميع أفراد العائلة، إلى جانب الجلسات التفاعلية مع نجوم التنس المشاركين في البطولة.

وتشمل العروض، الترفيه خارج الملعب، الموسيقى الحية على المسرح الرئيس، بجانب الأنشطة المخصصة للأطفال. سيتمكن الأطفال دون سن 12 عاماً من الدخول مجاناً، خلال اليوم الأول للبطولة. سيتابع حاملو تذاكر اليوم الأول للبطولة المباراة التي ستجمع بطلة «جراند سلام»، شارابوفا، في مواجهة النجمة الصاعدة، أنيسيموفا، كما سيتابع جمهور اليوم الأول كذلك مباراتين مميزتين للرجال. سيقدم نجوم التنس المشاركون للجمهور فرصة تعلّم بعض المهارات والحركات. تتيح البطولة أمام الجمهور فرصة مشاركة أجمل الذكريات مع نجوم مبادلة العالمية للتنس، حيث يحصل حَمَلة التذاكر على توقيع النجوم المشاركين.