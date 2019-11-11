الامارات | حمدان بن محمد: «تصنيف الفعاليات الرياضية» يترجم رؤية محمد بن راشد لسعادة المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: «تصنيف الفعاليات الرياضية» يترجم رؤية محمد بن راشد لسعادة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نتائج النسخة الخامسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» بدبي للموسم الرياضي 2018-2019، وهو النظام الذي صمّمه وأطلقه مجلس دبي للمرة لأولى عام 2014، «كمبادرة إماراتية رائدة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي، وتصنيف الفعاليات وفق عدد النجوم لتحفيز المنظّمين على التميز والابتكار».

ولي عهد دبي: - «تنظيم الفعاليات الرياضية قطاع مهم لتأثيراته الإيجابية الرياضية والاقتصادية». - «هدفنا أن يكون التميّز السمة الأبرز لكل الفعاليات التي تستضيفها دبي».

وقال سموّه: «إن نظام التصنيف يمنح منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة الدافع للارتقاء بفعالياتهم، ويترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تحقيق الريادة وإطلاق المبادرات التي ترتقي بالعمل في جميع المجالات، وتحقق أعلى مستويات جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع».

وأكد سموّه: «نواصل العمل وفق نهج التميز والابتكار، الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويسعدنا أن نستمر في جهودنا الرامية للوصول بالقطاع الرياضي إلى أرفع درجات التميز، لارتباطه بصحة المجتمع وحيويته وسعادته وإنتاجيته».

وهنأ سموّه مُنظّمي الفعاليات الحائزة تصنيف خمس نجوم، وهي: الألعاب الحكومية، وكأس دبي العالمي للخيول، وسباعيات دبي للرغبي، وبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، وحثهم على مواصلة التميز والابتكار في هذا المجال، كما نوّه سموّه بجهود المنظمين الذين حصلوا على تصنيف أقل وفق الآليات المعتمدة في النظام، داعياً سموّه الجميع إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من التميز.

وتضمّنت النسخة الخامسة تصنيف 215 فعالية بين خمس وثلاث نجوم، حيث حصلت أربعة على خمس نجوم، ونالت 194 فعالية أربع نجوم، و17 فعالية ثلاث نجوم.

وشهدت هذه النسخة مشاركة 950 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات والأعمار، إلى جانب استقطاب 2.8 مليون متابع من داخل الدولة وخارجها.

وتوزعت الفعاليات الـ405 بواقع: 85 فعالية رياضية دولية، و137 فعالية رياضية على مستوى الإمارات، و161 فعالية مجتمعية، و11 مؤتمراً رياضياً، وستة معارض، وخمس جوائز رياضية.

وأضاف سموّه: «تنظيم الفعاليات الرياضية قطاع مهم لامتداد تأثيراته الإيجابية على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، بما يوفره من آلاف فرص العمل ضمن مختلف التخصصات، وما يسهم به من تشجيع للحركة السياحية، وما يتيحه من فرص لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ولمتابعة أبطالهم من نجوم مختلف الألعاب الرياضية، خصوصاً أنه يعطي الحافز للنشء للسير على نهج هؤلاء الأبطال، وهدفنا أن يكون التميّز السمة الأبرز لكل الفعاليات التي تستضيفها دبي، بما في ذلك الرياضية».

وثمّن نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، توجيهات سموّ ولي عهد دبي السديدة لمجلس دبي، لتحقيق رؤية وأهداف المجلس، من خلال نهج التميز والابتكار وتقديم المبادرات غير المسبوقة ذات الأثر الإيجابي في نشر ممارسة الرياضة، وتطوير العمل الرياضي في الأندية، وتمكين العاملين في قطاع تنظيم الفعاليات.

وقال الطاير في تصريحات صحافية: «سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل نموذج القيادة والقدوة فهو رياضي من الطراز الرفيع، ويدرك قيمة الرياضة وتأثيرها في حركة المجتمع، كما أن سموّه يؤكد دائماً أن يكون عملنا في مجلس دبي بالشكل الذي يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز المكتسبات الوطنية، والتمسك بالريادة وزمام المبادرة في مجال الرياضة، كما هي الحال في جميع مجالات الحياة.»

وأكد الطاير أنه «يتم تصنيف الفعاليات الرياضية وفق ست فئات هي: الأثر البيئي، الترويجي، الاجتماعي، الرياضي، الاقتصادي، والأثر التنظيمي، بما يغطي جميع جوانب العمل ويترك أثراً وإرثاً على مجتمعنا وعلى اقتصادنا».

81 سؤالاً للمعلومات الخاصة بالتقييم

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يتم الحصول على المعلومات الخاصة بتقييم كل فعالية، من خلال الإجابة عن 81 سؤالاً حول مختلف جوانب التنظيم، 54 منها موجهة لمُنظِّم الفعالية، ويشكل وزن إجابتها 66% من النتيجة النهائية، و13 سؤالاً موجهة للجمهور، ويشكل وزن إجابتها 16% من النتيجة النهائية، و14 سؤالاً لفريق المختصين الذي يشكله مجلس دبي، ويبلغ وزن إجابتها 18% من النتيجة النهائية.

العناصر المعتمدة في تصنيف الفعاليات

يعتمد نظام تصنيف الفعاليات الرياضية على مجموعة من العناصر المهمة، تتجلى في الجانب المالي واللوجستي والتقني، إلى جانب مدى مشاركة المرأة، وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً من الفعالية، ولهذه العناصر نقاط في حساب النتيجة النهائية.

في المقابل، يتم قياس النمو الاقتصادي للفعالية عبر أرقام تتعلق بتطور السياحة ونمو الأعمال، ولكل منهما نقاط تحدد النتيجة، وينطبق الأمر ذاته على النمو الرياضي الذي يتضمن تطوير الأداء الفني، وارتفاع عدد المشاركين، فيما يُقاس نمو الفعالية على المستوى الاجتماعي، من خلال دورها في تعزيز الروابط بين مختلف أفراد المجتمع، ورفع نسبة سعادتهم كمشاركين ومتابعين.

أرقام من نظام تصنيف الفعاليات

■215 فعالية تم تصنيفها بين 5 و3 نجوم.

■4 فعاليات نالت خمس نجوم، و194 حصلت على 4 نجوم، و3 نجوم لـ17 فعالية.

■شارك في النسخة الخامسة 950 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين.

■استقطب 2.8 مليون متابع من داخل الدولة وخارجها.

الفعاليات الحاصلة على 5 نجوم

■الألعاب الحكومية.

■كأس دبي العالمي للخيول.

■سباعيات دبي للرغبي.

■بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف.

- يعتمد نظام تصنيف الفعاليات الرياضية على عناصر مالية ولوجستية وتقنية، بجانب مشاركة المرأة، وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم.