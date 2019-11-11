الامارات | منتخب الشباب يودِّع تصفيات آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يودِّع تصفيات آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الشباب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة، بعد خسارته أمام منتخب إيران بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 19 سنة، إذ تعد هذه الخسارة الثانية على التوالي لمنتخب الشباب، بعدما خسر مباراته السابقة أمام منتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، في حين فاز على منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الأولى، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط فقط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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