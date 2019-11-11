الامارات | القايد يهدي الإمارات الميدالية الثانية في مونديال أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن القايد يهدي الإمارات الميدالية الثانية في مونديال أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى البطل الأولمبي، محمد القايد، الإمارات ثانية ميدالياتها في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بفوزه، أمس، ببرونزية سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة في فئة «تي 34»، والتي أضافها إلى فوزه، أول من أمس، بفضية 400 متر، التي توج بها في ثالث أيام البطولة المقامة حالياً في نادي «دبي لأصحاب الهمم»، وتمتد حتى 17 الجاري، وينافس في ألقابها 1500 رياضي ورياضية من 120 دولة، والمؤهلة بنتائجها لأولمبياد طوكيو 2020.

وقطع القايد مسافة السباق بزمن قدره 15.93 ثانية، متأخراً بفارق 42 جزءاً من الثانية عن الأسترالي رايك ماكراكين الذي حل ثانياً وتوج بالفضية، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية للتونسي وليد كتيلة بزمن قدره 14.99 ثانية.

وكان القايد قد استهل مسابقة 100 متر باحتلاله المركز الثاني في السباق التأهيلي الأول لهذا السباق، بقطعه مسافة المضمار في زمن بلغ 15.86 ثانية، خلف الأسترالي ماك راكين، الذي سجل زمناً بلغ 15.42 ثانية، ليحجز مكانه في السباق النهائي كرابع أفضل الأزمنة المسجلة في السباقات التأهيلية، خلف كلٍّ من حامل اللقب العالمي، التونسي وليد كتيلة، الذي جاء أولاً في السباق التأهيلي الثاني بزمن بلغ 14.80 ثانية، متفوقاً على الكندي، أوستن سميكن، صاحب زمن 15.66 ثانية.

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