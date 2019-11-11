مارسيليا يحقق فوزًا صعبًا على ليون ويخطف المركز الثاني بالدوري الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مارسيليا يحقق فوزا صعبا على ليون ويخطف المركز الثاني بالدوري الفرنسي

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

حقق فريق مارسيليا فوزًا صعبًا على نظيره ليون، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.



افتتح التسجيل ديمتري باييه لصالح مارسيليا في الدقيقة 18 من الشوط الأول، عبر ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 39، تمكن ديمتري باييه من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بعد تصويبة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين الحارس أنطوني لوبيس.

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وفي الدقيقة 59، تمكن موسى ديمبلي من تقليص الفارق لفريق ليون، بعد تمريرة عرضية من بيرتراند تراوري، قابلها موسى ديمبلي برأسية من على حدود منطقة الـــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 64، حصل ألفارو مارتينز لاعب فريق مارسيليا على بطاقة حمراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

حاول فريق ليون من إدراك هدف التعادل، وسط حصار هجومي من لاعبي الفريق، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل على مرمى مارسيليا، لينتهي اللقاء بفوز مارسيليا بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مارسيليا إلى النقطة 22 يحتل بها المركز الثاني، بينما يظل ليون في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.