عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوفنتوس يفوز على ميلان بهدف نظيف ويقتنص صدارة الدوري

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

عمق نادي يوفنتوس جراح نظيره ميلان، بالفوز عليه بهدف دون رد في الجولة 12 من الدوري الإيطالي، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.



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إنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط آداء ضعيف من الفريقين، رغم قيام ميلان ببعض التسديدات التي تعامل معها حارس يوفنتوس تشيزني.

في الشوط الثاني إستمر الآداء على ما هو عليه، إلى أن سجل البديل باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77ن بعد أن تعامل مع تسديدة زميله ومواطنه جونزالو هيجوايين.

بهذه النتيجة يعود يوفنتوس للصدارة مرة أخرى برصيد 32 نقطة، بعد أن فقدها أمس لصالح إنتر ميلان، بينما يتراجع ميلان للمركز 14 برصيد 13 نقطة.