شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبح الإصابات يطارد بليز ماتويدي مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 تلقى ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، ضربة فنية خلال مباراة الفريق أمام ضيفه ميلان، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

Advertisements فقد شهدت الدقيقة 70 سقوط بليز ماتويدي، لاعب وسط البيانكونيري، على أرض الملعب، بعد إصابة في الضلوع، تسببت في ضيق تنفس للاعب. وقرر ساري إجراء آخر تبديلاته، بإخراج الدولي الفرنسي، وإشراك مواطنه أدريان رابيو بدلا منه. وكانت النتيجة حينها تشير لتقدم اليوفي (1-0).

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