ميودراج يسيتش يصعد ثنائى فريق 99 للإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للفريق الاول بالنادى الاسماعيلى تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش ، تصعيد ثنائى فريق 99 محمود البدرى ومحمد نصر . وذلك بعد تألقهما فى مباراة اليوم امام الاهلى ضمن منافسات بطولة دورى الجمهورية . وكان الجهاز الفنى للدراويش قد حرص على التواجد فى المباراة ومتابعة اللاعبين عن قرب مثلما يفعل فى جميع مباريات الناشئين . Advertisements ضمن الخطة الموضوعة مع مجلس الادارة برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بالاعتماد على اللاعبين المتميزين داخل قطاع الناشئين بالمراحل المختلفة وتصعدهم لاكتساب الخبرات اللازمة . ويذكر ان جهاز الدراويش ، قام فى وقت سابق بتصعيد الرباعى حازم مرسى ومحمد عمار ومحمد الضرف ومحمدبيومى. والجدير بالذكر ان فريق الاسماعيلى مواليد 99 قد تعادل عصر اليوم امام الاهلى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس .

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