شكرا لقرائتكم محسن صالح : تريزيجيه تأخر كثيرا بسبب طرق المدربين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بمستوى محمود حسن تريزيجيه المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى مؤكدا أنه لاعب مميز وكان من المفترض أن يكون على هذا المستوى من فترة طويلة.

قال صالح فى خلال حواره لـ قناة الأهلى مع الإعلامى إسلام الشاطر :" تريزيجيه تأخر كثيرا بسبب طريقة لعب المدربين الغريبة وتوظيفه فى الواجبات الدفاعية أكثر من الهجومية".

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أكد رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن مستوى تريزيجيه سيشهد تطورا كبيرا فى الفترة القادمة بسبب رغبة اللاعب فى أداء الدور الهجومى وتسجيل الأهداف.

كان مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة خلفا لطه إسماعيل الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لتعارض عمله داخل القلعة الحمراء مع عمله بالتحليل الفني لمباريات الدوري.