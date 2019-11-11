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شكرا لقرائتكم الخليج 365 يحصد جائزتى التميز الصحفى من وزارة الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصد الخليج 365 جائزتين من جوائز الوزارة عن طريق الزميل حسن السعدني والفائز بالمركز الثانى فى الصحافة الرياضية بموضوع بعنوان " دوري الكنائس وحسن محمد بالمركز الثانى فى فرع أفضل صورة
كما سلم وزير الشباب والرياضة الزملاء عمر الايوبى ومحمد عراقى وياسمين يحيى شهادات شكر و تقدير على ما يبذلوه من جهد فى خدمة الرياضة .
وشهد الحفل حضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة من كبار رجال الصحافة على مسرح وزارة الشباب والرياضة من خلال تسليمهم الدروع وشهادات التقدير والجوائز المالية.
وتاتى المسابقة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة فى فبراير الماضي لتشجيع الشباب المتميزين ما دون ال40 عاماً في الصحافة والإعلام إيماناً منها بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في تثقيف الشباب والمساهمة في معالجة السلبيات ونشر الروح الرياضية في كل ربوع مصر .
وتضمنت المسابقة فئات متعددة في صحافة الشباب ، والصحافة الرياضية ، وأفضل صورة رياضية ، وأفضل مقدم برامج رياضية ، وأفضل مراسل تليفزيوني شاب ، إلى جانب جائزة التميز للإعلاميين الأفارقة من الشباب تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.
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