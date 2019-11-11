شكرا لقرائتكم إشبيلية يهزم ريال بيتيس بثنائية في "ديربي الأندلس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد إشبيلية المركز الرابع في جدول المسابقة بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2 - 1 في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع إشبيلية رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو وتجمد رصيد بيتيس عند 13 نقطة في المركز السابع عشر. وسجل لوكاس أوكامبوس ولوك دي يونغ هدفي إشبيلية في الدقيقتين 13 و55 فيما سجل لورنزو مورون الهدف الوحيد لبيتيس في الدقيقة 45.

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