شكرا لقرائتكم أتلتيكو يفسد مغامرة إسبانيول ويخطف المركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وتقدم لإسبانيول بهدف سجله سيرجي داردير في الدقيقة 38 ورد أتلتيكو بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها آنخل كوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وألفارو موراتا في الدقيقة 88 وكوكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأفسد أتلتيكو مغامرة إسبانيول الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السادسة له مقابل فوز واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 24 نقطة ويستعيد المركز الثالث في جدول المسابقة بفارق نقطة احدة خلف برشلونة وريال مدريد.