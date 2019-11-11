“شوف” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم جديد “2019-2020” عقب انتهاء الأسبوع...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد مباريات الإسبوع الثاني عشر من الموسم الجديد 2019-2020، ليبدأ الصراع على صدارة ترتيب الجدول للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشغل بال العديد من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”، وخاصةً الدوري الممتاز الإنجليزي الذي يتابعه عدد كبير على مستوي العالم.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، من أهم الموضوعات التي عليها بحث عالي عبر محركات البحث، حيث يهتم عشاق ومتابعي مباريات الدوري الإنجليزي بمعرفة ترتيب الفرق في الجدول، و قد إستحوذ فريق ليفربول على صدارة الدوري هذا الموسم بفارق كبير عن منافسه اللدود مانشستر سيتي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأسبوع الثاني عشر

Advertisements

حيث يتصدر ليفربول برصيد 34 نقطة، ويليه في المركز الثاني ليستر سيتي برصيد 26 نقطة، و يدخل فريق تشيلسي للمركز الثالث بنفس رصيد ليستر سيتي، ثم يأتي المان سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة متأخراً عن منافسه ليفربول بنحو 9 نقاط.

الفرق الحاصلة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي

اسم الفريق عدد مرات الفوز باللقب مانشستر يونايتد 20 مرة ليفربول 18 مرة أرسنال 13 مرة إيفرتون 9 مرات أستون 7 مرات مانشستر ستي 6 مرات تشيلسي 6 مرات

ونحن معكم من خلال موقعنا، لنقدم كل جديد ومميز لعشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم وجمهورها المميز العريق، ومتابعة دورية للمستجدات على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المتميز الموسم الجديد 2019-2020، وتنافس أكبر وأشهر الفرق التي تضم كبار ومشاهير كرة القدم.