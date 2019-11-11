شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: "تريزجيه" تأخر كثيرا فى التألق بسبب المدربين والان مع تفاصيل الخبر
أكد رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أن مستوى تريزيجيه سيشهد تطورا كبيرا فى الفترة القادمة بسبب رغبة اللاعب فى أداء الدور الهجومى وتسجيل الأهداف.
كان مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط للكرة خلفا لطه إسماعيل الذي اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة لتعارض عمله داخل القلعة الحمراء مع عمله بالتحليل الفني لمباريات الدوري.
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