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طه عادل يغيب عن أف سي مصر بسبب الركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب طه عادل لاعب فريق اف سي مصر عن تدريبات فريقه والمباريات الودية خلال الأسبوع الجاري، بسبب تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة الاسماعيلي الودية التي انتهت بفوز اف سي مصر بهدفين نظيفين.

ويخوض اف سي مصر مباراتين وديتين الأسبوع الجاري امام كل من الجونة يوم الثلاثاء المقبل والإنتاج الحربي يوم الأربعاء ، في اطار استعدادات الفريق لمباراة وادي دجلة في الأسبوع السادس للدوري والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري.

فيما يعود مصطفي سلطان لاعب الفريق للتدريبات خلال الأيام المقبلة بعد شفاءه من نزلة البرد التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية وادت لغيابه عن التدريبات أمس واليوم.

 

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