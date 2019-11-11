بعد تألقهم أمام الأهلي.. ميودراج يقرر تصعيد ثنائى شباب الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الاول بالنادى الإسماعيلى تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش ، تصعيد ثنائى فريق 99 محمود البدرى ومحمد نصر . وكان الجهاز الفنى للدراويش قد حرص على التواجد فى المباراة ومتابعة اللاعبين عن قرب مثلما يفعل فى جميع مباريات الناشئين . ضمن الخطة الموضوعة مع مجلس الادارة برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بالاعتماد على اللاعبين المتميزين داخل قطاع الناشئين بالمراحل المختلفة وتصعدهم لاكتساب الخبرات اللازمة . Advertisements ويذكر ان جهاز الدراويش ، قام فى وقت سابق بتصعيد الرباعى حازم مرسى ومحمد عمار ومحمد الضرف ومحمدبيومى. والجدير بالذكر ان فريق الاسماعيلى مواليد 99 قد تعادل عصر اليوم امام الاهلى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس .

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