شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد شوقى غريب استنساخ تجربة القناص و البلدوزر مع المعلم فى أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشهد بطولة امم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ، و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى ، ظهور العديد من الوجوه الجديدة ، و المبشرة بمستقبل مشرق ، وظهر ذلك من خلال مباراة مصر و مالى التى تغلب فيها الفراعنة بهدف دون رد احرزه مصطفى محمد .

و توقع الكثير ان تكون كتيبة اللاعبين فى البطولة الأفريقية ، نجوم للمستقبل مع الفراعنة الكبار ، مثلما حدث فى البطولة الأفريقية 2003 بقيادة المعلم حسن شحاتة .

فهل يستطيع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى ، أن يستنسخ عناصر جديدة مثل عماد متعب ، و عمرو زكى ، الثنائى الذى تألق مع حسن شحاتة فى بطولة 2003، و تسلطت الأضواء عليهم ، من خلالها ، حتى أصبحوا نجوما فى صفوف الفراعنة بالمنتخب الأول .

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عماد متعب توج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 ثم تألق فى كأس العالم للناشئين وأحرز هدفا فى شباك منتخب انجلترا واستمر القناص فى مسيرته الكروية حتى تم الاعتماد عليه فى المنتخب الأول.

وما حدث مع متعب حدث مع عمرو زكى ، و الذى تألقه مع المعلم شحاتة فى منتخب الشباب أيضا ، بنفس البطولة ، و كان تألقه سببا فى مفاوضات الاهعلى و الزمالك معه ، حتى انتقل الى القلعة البيضاء ثم احترف بنادى ويجان الانجليزى

ويمتلك شوقى غريب عدة عناصر مميزة فى صفوف المنتخب مثل مصطفى محمد ،ومحمد صبحى ، و صلاح محسن ، و رمضان صبحى و عمار حمدى ، و كريم عراقى ، جميعهم يمتلكون الفرصة للتألق مع المنتخب الأولمبى ، و خطف الأنظار إليهم مثلما حدث مع القناص و البلدوزر .